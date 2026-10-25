Работающим опекунам инвалидов хотят дать право на бессрочный больничный

Оплачиваемый больничный хотят предоставлять родителям и опекунам взрослых с инвалидностью I группы без ограничения по срокам. Сейчас длительный уход за таким пациентом в стационаре оформить нельзя.

Больничный по уходу за недееспособными инвалидами с детства I группы предложили сделать бессрочным, сообщила депутат Госдумы от ЛДПР Дарья Голубева. Такой порядок предлагается распространить на родителей и опекунов.

«Родители и опекуны недееспособных инвалидов с детства I группы несут ту же нагрузку, что и до 18 лет. Логично, чтобы и оплачиваемый больничный по уходу за ними действовал без ограничения по срокам — так же, как он действует для родителей детей-инвалидов», — заявила депутат.

Родственники человека с инвалидностью I группы вправе круглосуточно находиться с ним в стационаре. Однако действующий порядок выдачи листков нетрудоспособности не позволяет оформить длительный больничный по уходу за взрослым пациентом. Работающему родителю приходится брать отпуск за свой счет или оставлять человека в больнице без сопровождения.