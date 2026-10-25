Минфин допустил корректировку налога на сверхдоходы при угрозе банкротства

Горнодобывающие компании смогут направить в Минфин расчеты по проектам, которым может помешать новый налог. Ведомство оценит финансовые риски для каждого предприятия.

Возможность корректировки налога на сверхдоходы рассмотрят, если его уплата создает угрозу банкротства предприятия или становится невозможной. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Недропользователям предложили обращаться в Минфин по конкретным проектам, реализация которых может оказаться под угрозой.

«Мы детально изучим соответствующие финансово-экономические результаты работы этих предприятий, компаний и дадим вам соответствующую оценку», — сказал Сазанов.

При расчете налога Минфин исходит из того, что в условиях 2025 года бизнес работал нормально. Дополнительное изъятие должно быть связано исключительно с улучшением рыночной конъюнктуры, а не с предпринимательскими способностями компаний.

Недавно мы писали о планах Минфина ввести налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков.