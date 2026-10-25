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Налог на сверхприбыль
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Минфин допустил корректировку налога на сверхдоходы при угрозе банкротства

Горнодобывающие компании смогут направить в Минфин расчеты по проектам, которым может помешать новый налог. Ведомство оценит финансовые риски для каждого предприятия.

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Возможность корректировки налога на сверхдоходы рассмотрят, если его уплата создает угрозу банкротства предприятия или становится невозможной. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

Недропользователям предложили обращаться в Минфин по конкретным проектам, реализация которых может оказаться под угрозой.

«Мы детально изучим соответствующие финансово-экономические результаты работы этих предприятий, компаний и дадим вам соответствующую оценку», — сказал Сазанов.

При расчете налога Минфин исходит из того, что в условиях 2025 года бизнес работал нормально. Дополнительное изъятие должно быть связано исключительно с улучшением рыночной конъюнктуры, а не с предпринимательскими способностями компаний.

Недавно мы писали о планах Минфина ввести налог на сверхдоходы металлургов и золотодобытчиков.

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