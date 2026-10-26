Автосервисы обяжут передавать сведения о моторных маслах в «Честный знак»

Требование начнет действовать с 1 марта 2027 года. Оно затронет организации и ИП, которые используют масла и смазочные материалы при ремонте и обслуживании транспорта.

Автосервисы должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак» и сообщать о приобретении и использовании отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, следует из утвержденных правительством изменений. О новых правилах рассказал оператор системы маркировки — Центр развития перспективных технологий.

На автосервисы приходится около 30-40% рыночного оборота моторных масел, оценил руководитель Академии «СТО Автоком» Александр Ухов.

«Автолюбитель, приезжая на замену масла, зачастую не видит упаковку и не может самостоятельно проверить происхождение продукции, которую заливают в его автомобиль», — отметил он.

Производителей также обяжут передавать в систему маркировки конкретный адрес производства моторных масел. Надзорные органы смогут точнее устанавливать местонахождение площадок при контрольных мероприятиях.

От маркировки освободят смазочные материалы массой до 30 граммов или объемом до 30 миллилитров включительно. Обязательная маркировка моторных масел и отдельных видов смазочных материалов действует в России с 1 сентября 2025 года.