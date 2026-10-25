Многие зарубежные компании не хотели уходить с российского рынка, но сделали это под давлением правительств европейских стран. Часть иностранного бизнеса продолжает работать в России.

Россия создает благоприятные условия для иностранных компаний, которые сохранили работу в стране, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Конкретные меры поддержки он не уточнил.

Президент отметил, что некоторые компании покинули российский рынок не по собственной инициативе.

«Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании, чуть не плакали наши друзья из этих стран», — сказал Владимир Путин.

По его словам, у России остается много друзей в Европе, однако они были вынуждены прекратить работу в стране. При этом некоторые европейские компании продолжают деятельность в России, и власти стараются обеспечить им благоприятные условия.

Владимир Путин также заявил, что европейские страны допускают ошибки не только в отношениях с Россией. В качестве еще одного примера он привел политику Европы на Ближнем Востоке.