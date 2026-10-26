Рубль пошел в рост после решений ЦБ: что будет с курсом валют в ближайшие месяцы

Официальный курс доллара на 26 октября 2026 года удержался ниже 82 рублей благодаря жесткой денежно-кредитной политике Банка России. Однако экономисты предупреждают, что сильный рубль — это временное явление, и уже в ближайшие месяцы рынок ждет разворот.

Официальный курс доллара на 26 октября 2026 года снизился до 81,97 рубля, юаня — до 12,28 рубля, а евро — до 91,93 рубля. Эксперты связывают укрепление российской валюты в том числе с высокой ключевой ставкой, но предупреждают, что в ближайшие месяцы рубль может вновь ослабнуть.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,9739 рубля Евро 91,9337 рубля Юань 12,2806 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Снижение курса американской валюты произошло после решения ЦБ по ключевой ставке 23 октября. Как отмечает аналитик-преподаватель финансовой академии Capital Skills, кандидат экономических наук Марк Гойхман, жесткая денежно-кредитная политика способствует укреплению рубля.

Однако у высокой ставки есть и обратная сторона. По словам эксперта, дорогие кредиты ограничивают инвестиции и производство, замедляют экономическую активность и увеличивают расходы бюджета на обслуживание госдолга. Все это косвенно может оказывать влияние на рост цен.