Для российских ЦОДов определили правила защиты от беспилотников

В России введут трехуровневую систему категории защиты ЦОДов от атак беспилотников. Операторам дата-центров придется внедрить РЭБ, физические укрытия и единые ситуационные центры — это увеличит стоимость объектов до 10%, но минимизирует риски потери данных.

Минцифры завершило разработку и направило профильным организациям рекомендации по комплексной защите центров обработки данных от беспилотников и других воздушных угроз. Документ распространяется на проектируемые, строящиеся и действующие ЦОДы независимо от формы собственности и оператора.

Новые правила предусматривают разделение критически важных дата-центров на три категории в зависимости от последствий возможного нарушения их работы. Для каждой категории установлены отдельные требования к размещению объектов и уровню защиты. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, для стратегически значимых ЦОДов рекомендуется подземное, скальное или бункерное размещение. Для объектов второй категории допускаются капитальные наземные сооружения, а для третьей — обычные наземные здания.

Для действующих дата-центров предусмотрены меры по снижению заметности с воздуха. Защиту предлагается выстраивать по многоуровневому принципу с использованием физических укреплений, средств радиоэлектронной борьбы и систем противодействия воздушным угрозам. Кроме того, документ предусматривает резервирование критически важных сервисов, создание единого ситуационного центра и взаимодействие операторов ЦОДов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Участники рынка считают предлагаемые меры оправданными. По словам экспертов, отрасль уже вынуждена устанавливать инженерные заграждения, антидроновые сетки и внедрять дополнительные системы защиты.

При этом новые требования неизбежно скажутся на стоимости услуг. По оценкам участников рынка, внедрение укрытий, защитных сеток, датчиков и резервных систем может увеличить стоимость объектов и услуг провайдеров на 5-10% без учета инфляции. Дополнительное давление на цены также оказывают рост тарифов на электроэнергию, дефицит оборудования и высокая ключевая ставка.

В отрасли отмечают, что расходы на защиту значительно ниже возможных потерь от повреждения инфраструктуры и длительных простоев дата-центров.