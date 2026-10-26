Свободные бюджетные средства предложили размещать через биржевые торги

Банки будут конкурировать за бюджетные деньги, предлагая более высокие ставки. Новый порядок планируют применять при размещении средств на счетах.

Свободные бюджетные средства могут начать размещать на банковских счетах через биржевые торги. Речь идет о деньгах, уже поступивших в казну, но еще не направленных на расходы.

Сейчас казначейство проверяет надежность банков и отбирает заявки без специальных торгов. Оно устанавливает лимит, ставку, срок договора, порядок расчетов и объем размещения. При новом механизме банки смогут конкурировать ставками, а договоры будут заключать по фиксированной или плавающей ставке. Параметры казначейство определит с учетом рекомендаций ЦБ. Об этом пишут «Известия».

В 2025 году доход казначейства от размещения средств на банковских вкладах превысил 1,2 трлн рублей, на счетах — составил около 86 млрд рублей. За первое полугодие 2026 года общий доход превысил 0,6 трлн рублей.

При среднегодовом остатке в 1 трлн рублей повышение ставки на 0,1 процентного пункта принесет бюджету дополнительно 1 млрд рублей в год, оценил аналитик Freedom Global Владимир Чернов. При росте ставки на 0,25-0,5 процентного пункта доход увеличится на 2,5-5 млрд рублей.

В проекте Минфина расчета дополнительных поступлений нет: итог будет зависеть от объема средств, срока размещения и ставок, а также от требований к надежности банков и возможности вовремя вернуть деньги для бюджетных выплат.