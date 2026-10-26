Банки готовят промовклады с повышенными ставками к концу 2026 года

После сохранения ключевой ставки на уровне 14% банки рассчитывают на ее дальнейшее снижение. Для удержания клиентов они планируют повысить доходность отдельных промовкладов.

Банки заранее адаптировали ставки по кредитам и депозитам к сохранению ключевой ставки на уровне 14% годовых. Об этом сообщили представители ВТБ, ПСБ, банков Дом.РФ и «Россия».

Такое решение Банка России участники рынка ожидали, пишут «Ведомости».

До конца 2026 года банки видят возможность для снижения ключевой ставки. При этом для удержания вкладчиков они готовят промовклады с повышенными процентами, рассказали также эксперты «Сравни», «Банки.ру» и «Выберу.ру».

Промовклады с более высокими ставками могут появиться уже в ноябре 2026 года. С их помощью банки намерены удерживать клиентов и усиливать конкуренцию за деньги вкладчиков на фоне возможного снижения ключевой ставки.