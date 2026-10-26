За просрочку уведомления по авансам НДФЛ начислят пени

Предприниматели на ОСНО и частнопрактикующие лица должны подать уведомление за девять месяцев 2026 года не позднее 26 октября. Уплатить аванс нужно до 28 октября.

Уведомление об исчисленном авансе по НДФЛ за девять месяцев 2026 года необходимо представить до 26 октября. Срок перенесли с 25 октября из-за выходного дня. Требование касается предпринимателей на ОСНО, нотариусов, адвокатов с адвокатскими кабинетами и других частнопрактикующих лиц.

При расчете аванса учитывают фактические доходы, ставку налога, профессиональные и стандартные вычеты, а также ранее исчисленные авансовые платежи. В уведомлении за девять месяцев нужно указать код периода «33/04». Для первого квартала применяется код «21/04», для полугодия — «31/04». Об этом сказано на сайте ФНС.

Устаревший КБК 18210102080011000110 использовать нельзя. Для доходов до 2,4 млн рублей действует КБК 18210102020011000110, от 2,4 до 5 млн — 18210102021011000110, от 5 до 20 млн — 18210102022011000110. Для доходов от 20 до 50 млн рублей предусмотрен КБК 18210102023011000110, свыше 50 млн — 18210102024011000110.

Перед отправкой уведомления также нужно проверить ОКТМО. Если документ не подать вовремя или указать неверные реквизиты, единый налоговый платеж не будет своевременно распределен, а на недоимку начислят пени.