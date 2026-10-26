Компании будут сдавать единую декларацию по прибыли за все подразделения

С 1 января 2027 года организации освободят от отдельных деклараций по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Новый порядок применяется начиная с отчетности за 2026 год.

Декларацию по налогу на прибыль за организацию и все ее обособленные подразделения нужно будет подавать в инспекцию по месту учета головной компании, сообщило УФНС по Липецкой области. Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Показатели каждого обособленного подразделения потребуется отражать на отдельных листах единой декларации. На них укажут начисления налога по подразделению или группе подразделений в разрезе субъектов РФ.

Новый порядок должен сократить количество деклараций и упростить подготовку отчетности. При этом налоговые органы сохранят сведения о начислениях по каждому подразделению или их группе.