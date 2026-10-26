📃 Социальный вычет за лечение и обучение может получить любой из супругов

Кто именно оплатил медицинские или образовательные услуги, значения не имеет. Справку для вычета можно оформить на супруга, который будет его заявлять.

Социальный вычет по НДФЛ за лечение или обучение вправе получить любой из супругов независимо от того, кто внес оплату, напомнило УФНС по Камчатскому краю. Заработная плата, пенсии, пособия и другие выплаты, полученные во время брака, относятся к совместной собственности супругов.

Право на вычет подтверждает справка установленного образца. Медицинская или образовательная организация, а также ИП, который оказывает соответствующие услуги, может выдать ее на имя супруга, фактически заявляющего вычет. Для этого физлицу или его супругу необходимо подать заявление о выдаче документа.

Получить социальный вычет можно через работодателя в текущем году. После окончания года его оформляют в налоговом органе по декларации 3-НДФЛ либо в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика.