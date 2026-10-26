«Опора России» против новых правил Роспотребнадзора: что ждет автобизнес и ремонт машин с 2027 года

Обслуживание и ремонт автомобилей с 1 марта 2027 года могут столкнуться с новыми трудностями из-за того, что разработанные Роспотребнадзором правила передачи техданных и ПО не готовы к реалиям автобизнеса.

Проект правил предоставления технической информации для обслуживания и ремонта товаров не в полной мере учитывает особенности автобизнеса, говорится в письме «Опоры России» главе департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григорию Цыбе.

Документ подготовил Роспотребнадзор во исполнение положений закона № 266-ФЗ, который внес изменения в статью 6 закона «О защите прав потребителей». Проект определяет состав информации, а также порядок и сроки ее передачи изготовителями товаров. Об этом пишут «Ведомости».

Производители должны будут предоставлять эксплуатационную и ремонтную документацию, каталоги запасных частей и программное обеспечение. В перечень также входят описание протоколов обмена данными и сведения об изменениях. Предполагаемый срок вступления постановления в силу — 1 марта 2027 года.