Обособленные подразделения: как изменится отчетность по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам с 2027 года. Выпуск № 139 подкаста «Налоговое утро»

С 1 января 2027 года отменяется обязанность сдавать декларации по налогу на прибыль по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Головные организации перейдут на единую отчетность. Однако для НДФЛ и страховых взносов правила меняются иначе, а централизация не отменяет распределения налога по регионам.

Разбираемся, что уже стало законом, что остается на уровне законопроекта и как бухгалтерии подготовиться к переходному периоду, чтобы не потерять данные подразделений в общем отчете.

По мере роста бизнеса становится больше задач, связанных с бухгалтерией, налогами и юридическими вопросами. Ависто помогает навести порядок в учете, разобраться с налогами и решить юридические вопросы, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего дела.

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