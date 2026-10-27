Организации должны перечислить авансы по имущественным налогам до 28 октября 2026

Срок уплаты авансов за третий квартал истекает 28 октября 2026 года. Уведомление об исчисленных суммах нужно подать не позднее 26 октября.

Компаниям нужно перечислить на единый налоговый счет авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество, сообщает ФНС. Платежи необходимо внести не позднее 28 октября 2026 года.

Авансы можно не платить, если это предусмотрено региональными законами или муниципальными нормативными актами. Проверить ставки, льготы и порядок уплаты можно в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для отдельных организаций в Курской области сроки продлены постановлением правительства от 08.05.2025 № 611.

Уведомление об исчисленных суммах направляют в налоговый орган по месту учета. Из-за переноса срока его нужно подать до 26 октября 2026 года по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. Налогоплательщики, не указанные в п. 3 ст. 80 НК, вправе представить документ на бумаге.