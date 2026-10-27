Компаниям на АУСН не нужно сдавать РСВ за девять месяцев

Налоговики разъяснили порядок отчетности для компаний на АУСН. После перехода на этот спецрежим сдавать РСВ за девять месяцев не нужно.

ФНС разъяснила, что организации, перешедшие на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, не обязаны представлять расчет по страховым взносам за девять месяцев.

Такой ответ налоговая служба дала в своем Telegram-чате на вопрос компании, которая перешла на АУСН с мая 2026 года и уточнила необходимость сдачи РСВ по итогам девяти месяцев.

В ФНС сообщили, что обязанность по представлению расчета по страховым взносам за этот период отсутствует.

Разъяснение может быть полезно организациям, которые в течение года сменили налоговый режим и перешли на АУСН.