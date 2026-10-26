Wildberries опроверг сообщения о срыве сезона распродаж

На Wildberries заявили, что сезон крупных распродаж уже стартовал и проходит в штатном режиме. В компании подчеркнули, что не видят предпосылок для сокращения ассортимента или отказа продавцов от участия в акциях.

Пресс-служба объединенной компании RWB опровергла публикации ряда СМИ и Telegram-каналов о якобы возможном срыве сезона распродаж на маркетплейсах.

В компании сообщили, что традиционный сезон скидок уже начался с акции «11.11». После нее покупателей ждет «Черная пятница», а с начала декабря до 10 января пройдет новогодняя распродажа с отдельным акцентом на подарочные товары.

Количество товаров со скидками в этом году продолжит расти. При формировании акционных предложений учитываются популярность продукции и активность продавцов, а задача площадки заключается в сохранении привлекательных цен для покупателей и экономической эффективности для бизнеса.

В компании также ожидают продолжения положительной динамики прошлых лет. Во время крупных распродаж обычно увеличиваются покупательская активность, число участников-продавцов и ассортимент акционных товаров.

Также предпосылок для сокращения выбора продукции нет. Напротив, по данным компании, ассортимент товаров на Wildberries по сравнению с прошлым годом вырос в несколько раз.