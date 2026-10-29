Почти треть бизнеса под ударом: реформа ОКВЭД вскрыла массовые расхождения у 28% компаний

Несовпадение заявленного и фактического вида деятельности выявили у 28% компаний, попавших под первый этап реформы ОКВЭД. Такие расхождения могут привести к потере льгот, субсидий и повышению страховых тарифов.

Аналитики системы «СПАРК-Интерфакс» подвели первые итоги реформы ОКВЭД, начавшейся в 2025 году. Исследование показало, что у 28% компаний заявленные при регистрации в ЕГРЮЛ виды деятельности не совпадают с фактическими, определенными на основе статистической отчетности.

Сейчас реформа в основном затрагивает крупный бизнес. По состоянию на начало октября 2026 года отчетные коды ОКВЭД были присвоены 352 тыс. действующих организаций из 3,1 млн зарегистрированных в ЕГРЮЛ компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Чаще всего расхождения выявляли в оптовой и розничной торговле, строительстве, операциях с недвижимостью и специализированных строительных работах. Аналитики объясняют это совмещением нескольких направлений деятельности, использованием смежных кодов и несвоевременным обновлением сведений в реестрах.

Исследование также показало, что часть компаний, заявленных как торговые организации, фактически работает в другом сегменте. Например, около 24% компаний, зарегистрированных как представители розничной торговли, были отнесены Росстатом к оптовому сектору.

Особое внимание аналитики обратили на сельское хозяйство. Почти половина организаций, заявлявших себя аграрными предприятиями, после анализа отчетности были переклассифицированы в сферу операций с недвижимостью. Речь идет прежде всего о фермерских хозяйствах и товариществах, которые получают значительную часть доходов от сдачи имущества в аренду.

Эксперты предупреждают, что изменение отраслевого статуса может повлиять на доступ бизнеса к мерам господдержки. В отдельных случаях компании рискуют лишиться субсидий и льготных кредитов, получение которых привязано к конкретному виду деятельности.

Кроме того, смена ОКВЭД способна повлиять на размер страховых взносов на травматизм. Их тарифы зависят от отрасли и варьируются от 0,2% до 8,5% фонда оплаты труда.