Правительство заявило о стабилизации цен на топливо в России

В России стабилизировалась динамика цен на топливо, что отразилось на стоимости непродовольственных товаров. При этом рост экономики за восемь месяцев 2026 года составил 0,6%.

Правительство отметило стабилизацию динамики цен на топливо в России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина по итогам совещания о текущей ситуации в экономике под председательством вице-премьера Александра Новака.

По оценке участников совещания, ситуация с топливными ценами отразилась на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары.

В правительстве также сообщили, что потребительский спрос продолжает поддерживать экономику. За восемь месяцев 2026 года суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг вырос на 4,5%.

Реальные зарплаты за семь месяцев увеличились на 6%, а уровень безработицы остался на исторически низкой отметке — 2,2%.

Рост ВВП в августе ускорился до 0,8% в годовом выражении после 0,6% в июле. За январь — август экономика России выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Промышленное производство за восемь месяцев сохранилось на прошлогоднем уровне, а выпуск обрабатывающих производств увеличился на 0,4%. Наиболее заметный рост показало машиностроение — 6%.

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам анализировать значимые отклонения экономических показателей от прогнозов и докладывать об их причинах и принимаемых мерах.