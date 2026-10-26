Самозанятые смогут принимать оплату через СБП в приложении ПСБ

Новый сервис позволяет создавать QR-коды и платежные ссылки с заполненными реквизитами. Деньги за товары и услуги зачисляются круглосуточно.

ПСБ запустил для самозанятых сервис безналичных расчетов через Систему быстрых платежей, сообщила пресс-служба банка. Он рассчитан в том числе на тех, кто работает дистанционно и регулярно получает небольшие платежи от контрагентов по всей стране.

«Моментальное зачисление средств в любое время суток через СБП за оказанные услуги и реализацию товаров упрощает финансовое взаимодействие самозанятых с контрагентами», — сказал руководитель департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев.

Подключить сервис можно в мобильном приложении ПСБ. В разделе «Сервисы» нужно выбрать опцию «Самозанятость», ознакомиться с условиями, заполнить платежные реквизиты и подключиться к СБП в статусе самозанятого.

После подключения пользователь сможет сформировать QR-код или платежную ссылку и отправить их контрагенту. В приложении также доступны история операций, смена счета для зачисления оплаты и возврат денежных средств.