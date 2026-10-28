Около 250 тысяч пенсионеров ежегодно получают компенсацию за проезд к месту отдыха

Выплата положена неработающим пенсионерам Крайнего Севера один раз в два года. Возместить можно расходы на поездку к месту отдыха и обратно.

Компенсацию за проезд ежегодно получают около 250 тыс. пенсионеров, сообщил Социальный фонд. Право на нее есть у неработающих получателей страховой пенсии по старости или инвалидности, которые живут в районах Крайнего Севера.

Большинству пенсионеров СФР возмещает расходы после предъявления проездных документов. Также фонд может выдать специальные талоны, по которым перевозчики оформляют железнодорожные и авиабилеты. В этом случае пенсионеру не нужно сначала оплачивать поездку своими деньгами.

На самолетах к месту отдыха добираются 40% получателей компенсации, на поездах — 39%. СФР также возмещает расходы на поездки автобусом, водным транспортом и личным автомобилем.

Заявление на компенсацию фактических расходов можно подать через «Госуслуги», территориальный орган СФР или МФЦ. Документы также принимают по почте.