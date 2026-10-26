На Wildberries разрешили оплачивать товары для инвалидов электронным сертификатом

Люди с инвалидностью теперь могут покупать технические средства реабилитации на Wildberries с помощью электронного сертификата. Ранее такая возможность появилась на Ozon.

Wildberries подключился к системе оплаты технических средств реабилитации (ТСР) электронными сертификатами. Об этом сообщили в Минтруде. Теперь граждане с инвалидностью могут приобретать на маркетплейсе товары, предусмотренные их индивидуальной программой реабилитации (ИПРА).

Для оплаты достаточно использовать карту «Мир», к которой привязан электронный сертификат. Заказ можно получить курьером или в пункте выдачи. Если товар не подошел, его разрешается вернуть. В таком случае средства восстановят на электронном сертификате, и их можно будет использовать для новой покупки.

Всего электронным сертификатом можно оплатить более 400 видов товаров и услуг из федерального перечня технических средств реабилитации.

Оформить сертификат можно через Госуслуги или в Социальном фонде России.