Страховая пенсия по старости в 2027 году вырастет почти до 30 тысяч рублей

К концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости составит 29 903 рубля, а социальная пенсия — 17 585 рублей. Такие суммы предусмотрены проектом бюджета Социального фонда России.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бюджете Социального фонда на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Рассмотреть документ депутаты планируют 29 октября.

Согласно проекту, средний размер страховой пенсии с учетом индексации к концу 2027 года составит 28 849 рублей, страховой пенсии по старости — 29 903 рубля, социальной пенсии — 17 585 рублей.

На выплату страховых пенсий в 2027 году планируется направить 12,97 трлн рублей, в 2028 году — 13,69 трлн, в 2029 году — 14,64 трлн рублей.

Также предусмотрено увеличение максимальных размеров больничных и пособий по беременности и родам и уходу за ребенком.

Максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней составит:

1 100 437 рублей — в 2027 году;

1 206 301 рубль — в 2028 году;

1 313 698 рублей — в 2029 году.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2027 года планируется установить в размере 30 385 рублей, с 1 февраля 2028 года — 31 600 рублей, с 1 февраля 2029 года — 32 864 рубля.

Доходы Социального фонда в 2027 году запланированы на уровне 19,914 трлн рублей, расходы — 19,883 трлн рублей. Законопроект пока не принят.