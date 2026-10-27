Рубль укрепляется вторую неделю: валюты просели еще на 2,9-3,9%

Доллар и евро продолжают сдавать позиции, укрепление рубля называют редким «осенним антициклоном» и не исключают, что иностранные валюты продолжат слабеть в ближайшие дни.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 октября 2026 года. Согласно данным регулятора, российская валюта продолжает демонстрировать положительную динамику, незначительно укрепившись по отношению к доллару и евро.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,4909 рубля Евро 90,0935 рубля Юань 12,0680 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

Над валютным рынком России в этом году установился редкий осенний антициклон. Как напомнил Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», курс доллара США на прошлой неделе опустился на 2,9%, курс евро снизился на 3,9%, а курс китайского юаня упал на 3,5%. Таким образом, вторую неделю подряд курс рубля демонстрировал рост. Аналитики не исключают, что иностранная валюта и дальше будет слабеть.