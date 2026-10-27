Microsoft предложила 60 тысячам сотрудников уволиться за компенсацию

Microsoft запустила программу добровольного увольнения, которая охватывает более четверти сотрудников компании. Работники смогут получить денежную компенсацию, если согласятся уйти до конца 2026 года.

Корпорация Microsoft предложила около 60 тыс. сотрудников добровольно покинуть компанию с выплатой компенсации. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее письмо руководителя кадровой службы Эми Коулман.

Программа распространяется на отдельные подразделения в США, Канаде, Великобритании и Индии. Предложение доступно сотрудникам до 70-го корпоративного уровня включительно, в том числе некоторым руководителям.

При этом программа не затронет отделы продаж, часть инженерных команд и корпоративные подразделения.

Размер выплат будет сопоставим с обычными компенсациями при увольнении. Ранее в США Microsoft предлагала сокращаемым сотрудникам компенсации до 39 недель базовой зарплаты в зависимости от стажа и должности.

Принять решение об увольнении необходимо до начала декабря. Согласившиеся сотрудники покинут компанию в конце года.

По состоянию на 30 июня 2026 года в Microsoft работали около 223 тыс. человек. В апреле корпорация уже предлагала добровольно уволиться более чем 8 тыс. сотрудников в США.

По информации Financial Times, компания стремилась сократить расходы на персонал на фоне масштабных инвестиций в искусственный интеллект.