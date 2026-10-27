Требование РСВ на АУСН: ошибка налоговой или забывчивость бухгалтера? Выпуск № 140 подкаста «Налоговое утро»

Первая реакция — возмущение, вторая — сомнения: а вдруг что-то упустили? Прежде чем писать гневный ответ или судорожно формировать отчет, нужно проверить всего три даты.
Разбираемся, когда налоговая права, как составить пояснение за 15 минут и что делать, если вы действительно забыли про последний РСВ перед переходом.
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тьфу, опять попытка учить чему-то от неумеющего писать и плюющего на пользователей автора.