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АУСН
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Требование РСВ на АУСН: ошибка налоговой или забывчивость бухгалтера? Выпуск № 140 подкаста «Налоговое утро»

Автоматизированная упрощенка освобождает от сдачи расчета по страховым взносам, но из инспекции пришло требование.

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Первая реакция — возмущение, вторая — сомнения: а вдруг что-то упустили? Прежде чем писать гневный ответ или судорожно формировать отчет, нужно проверить всего три даты.

Разбираемся, когда налоговая права, как составить пояснение за 15 минут и что делать, если вы действительно забыли про последний РСВ перед переходом.

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Комментарии
1
  • Жанна

    тьфу, опять попытка учить чему-то от неумеющего писать и плюющего на пользователей автора.

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