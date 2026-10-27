Требование РСВ на АУСН: ошибка налоговой или забывчивость бухгалтера? Выпуск № 140 подкаста «Налоговое утро»

Автоматизированная упрощенка освобождает от сдачи расчета по страховым взносам, но из инспекции пришло требование.

Первая реакция — возмущение, вторая — сомнения: а вдруг что-то упустили? Прежде чем писать гневный ответ или судорожно формировать отчет, нужно проверить всего три даты.

Разбираемся, когда налоговая права, как составить пояснение за 15 минут и что делать, если вы действительно забыли про последний РСВ перед переходом.

Топ выпусков: