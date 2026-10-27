🧑‍🧒‍🧒 ФНС объяснила, когда матпомощь при рождении ребенка освобождается от страховых взносов

Работодатели могут выплатить сотруднику до 1 млн рублей при рождении ребенка без начисления страховых взносов. Льгота действует и в отношении детей, родившихся в 2025 году, если соблюдены установленные условия.

Чтобы материальная помощь считалась единовременной, компания должна начислить ее один раз на основании приказа руководителя. При этом выплата не должна быть предусмотрена как регулярная — например, ежемесячная или ежеквартальная.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Дмитрий Морозов в интервью журналу «Налоговая политика и практика».

Матпомощь освобождается от страховых взносов, если ее выплатили в течение первого года после рождения или усыновления ребенка либо установления опеки.

Например, если ребенок родился в июне 2025 года, а работодатель выплатил сотруднику 1 млн рублей в феврале 2026 года, компания может применить освобождение от страховых взносов.

При этом применяемый лимит определяется исходя из даты приказа о выплате матпомощи.

В ФНС подчеркнули, что 1 млн рублей — это не обязательная сумма выплаты, а предельный размер освобождения от страховых взносов и НДФЛ.

Работодатель вправе установить меньшую или большую сумму материальной помощи с учетом финансовых возможностей компании. Условия ее предоставления можно закрепить в локальных нормативных актах или коллективном договоре.