Доллар снова пошел вверх: ЦБ установил курсы валют на 28 октября

Банк России установил официальные курсы валют на 28 октября 2026 года. Доллар и евро немного подорожали, а китайский юань подешевел.

По сравнению с предыдущим днем курсы изменились следующим образом:

Доллар — 80,5307 рубля , рост на 3,98 копейки.

Евро — 90,0977 рубля , рост на 0,42 копейки.

Юань — 12,0677 рубля, снижение на 0,03 копейки.

Для расчета официальных курсов доллара и евро Центробанк использует данные о сделках на внебиржевом валютном рынке. При этом учитываются операции с участием не менее трех разных банков.

Если сделки с долларом или евро отсутствуют, регулятор может рассчитать их курсы через другие валюты, в том числе китайский юань.

Над валютным рынком России в этом году установился редкий осенний антициклон. Как напомнил Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», курс доллара США на прошлой неделе опустился на 2,9%, курс евро снизился на 3,9%, а курс китайского юаня упал на 3,5%. Таким образом, вторую неделю подряд курс рубля демонстрировал рост. Аналитики не исключают, что иностранная валюта и дальше будет слабеть.