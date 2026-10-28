Промышленности не хватает более 420 тысяч работников: какие зарплаты предлагают предприятия

Российские промышленные компании продолжают испытывать дефицит кадров, несмотря на рост числа соискателей. Работодатели повышают зарплаты, развивают программы переобучения и привлекают молодежь на производство.

Потребность промышленности в рабочих специалистах превышает 420 тыс. человек. Об этом сообщили участники кадрового форума «PROформат», который прошел 22–23 октября 2026 года в Москве.

По данным Авито Работы, в I квартале 2026 года количество вакансий для механиков выросло на 118%, для операторов котельных — на 110%.

При этом соискателей стало больше: на одного работодателя в промышленности приходилось 9,8 кандидата против 8,9 годом ранее. Однако по отдельным специальностям кадровый дефицит сохраняется. Например, на одного работодателя, ищущего слесаря КИПиА, приходится всего 3,6 соискателя.

На фоне нехватки специалистов предприятия увеличивают зарплатные предложения. В III квартале 2026 года средние предлагаемые зарплаты в промышленности составили:

108 750 рублей — в Тверской области, рост на 21% за год;

106 000 рублей — в Брянской области, рост на 28%;

89 875 рублей — в Краснодарском крае, рост на 12%.

Для привлечения сотрудников предприятия также развивают стажировки, программы профессионального обучения и промышленный туризм.

По данным исследования кадрового потенциала промышленности Башкортостана, 49% студентов хотят больше узнать о стажировках и практике на предприятиях, а 78% родителей готовы посетить производственные экскурсии вместе с детьми.

Еще одним направлением развития HR-процессов становится искусственный интеллект. Управляющий директор Авито Работы Антон Уваров рассказал, что сервис «Резюме в один клик» автоматически формирует резюме на основе имеющихся данных о соискателе. Количество заполняемых полей увеличили с 18 до 40.