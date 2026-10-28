В Саратовской области снизили УСН до 2% для пострадавших продавцов маркетплейсов

В Саратовской области ввели налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на инфраструктуру Ozon и Wildberries. Поддержку смогут получить около 1 700 пострадавших.

Саратовская областная дума приняла закон о налоговых льготах для бизнеса, понесшего ущерб из-за атак БПЛА на объекты маркетплейсов Ozon и Wildberries.

Как сообщил министр экономического развития региона Илья Емельянов, по данным УФНС, в реестре числится около 1 700 пострадавших. В основном это предприниматели из сферы торговли и обрабатывающих производств.

Закон предусматривает следующие меры поддержки:

Полное освобождение от налога на имущество организаций за 2026 год, физических лиц — за 2025 год.

Освобождение организаций от транспортного налога на грузовые автомобили.

Снижение ставки УСН «Доходы» с 6% до 2% на 2026 год.

Снижение ставки УСН «Доходы минус расходы» с 15% до 7,5% на 2026 год.

Для получения льгот ущерб от атак должен составлять не менее 5% дохода бизнеса за 2025 год. Если компания зарегистрирована с декабря 2025 года, достаточно подтвердить сам факт ущерба независимо от его размера.

Ранее региональные меры поддержки распространялись на пострадавших партнеров Wildberries. Теперь их смогут получить и предприниматели, работающие с Ozon, если они понесли ущерб после августа 2026 года.