🚗 Льготные автокредиты и лизинг снова станут доступны с 1 декабря 2026 года

В России с 1 декабря 2026 года возобновят программы льготного автокредитования и лизинга. На их финансирование досрочно направят средства, предусмотренные на 2027 год.

Программы льготного автокредитования и лизинга, которые ранее приостановили из-за исчерпания бюджетных лимитов, возобновят с 1 декабря 2026 года. Для этого используют средства из бюджета 2027 года. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил во время правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, Минпромторг и Минфин внесли соответствующее предложение в правительство, которое поддержало инициативу.

«Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой», — заявил Мантуров.

Ранее действие программ приостановили, поскольку выделенные на 2026 год средства закончились. По двум механизмам господдержки удалось продать более 178 тыс. автомобилей, что превысило запланированные показатели.

На финансирование льготного автокредитования и лизинга в 2027–2029 годах планируют направить более 74 млрд рублей.