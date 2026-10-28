Пять стран начали использовать российские технологии для контроля уплаты НДС

Пять стран используют российские технологии налогового администрирования, в том числе для контроля уплаты НДС. Системы позволяют отслеживать цепочки формирования добавленной стоимости и выявлять компании для налоговых проверок.

Российские технологии налогового администрирования уже применяют пять зарубежных стран. В первую очередь речь идет о системе контроля уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на выставке «Платформа суверенного развития».

По его словам, технология позволяет налоговым органам отслеживать всю цепочку формирования добавленной стоимости и выявлять предприятия, которые не участвуют в ней.

«Это важное условие повышения собираемости основных косвенных налогов», — подчеркнул Силуанов.

Министр также рассказал, что российская налоговая служба в режиме онлайн отслеживает кассовые операции, включая покупки и их стоимость.

Кроме того, система позволяет контролировать формирование доходов предприятий после проведения платежей. Все эти процессы объединены в единую систему налогового администрирования.

Какие именно пять стран используют российские разработки, Силуанов не уточнил.