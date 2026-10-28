Детские игрушки и термокружки использовали для продажи запрещенных добавок на Wildberries

Росаккредитация приостановила 15 деклараций о соответствии на товары, к которым продавцы Wildberries добавляли пищевые добавки с запрещенным веществом сибутрамином. Среди такой продукции оказались детские игрушки, термосы и термокружки.

На Wildberries выявили товары, к которым продавцы добавляли пищевые добавки с сильнодействующим веществом сибутрамином. После проверки Росаккредитация приостановила 15 деклараций о соответствии.

Нарушения обнаружили при анализе данных, переданных маркетплейсом. Среди товаров, к которым прилагались добавки с сибутрамином, оказались наборы детских игрушек, термос, термокружка и различные пищевые добавки.

Сибутрамин — лекарственное вещество, которое подавляет аппетит и применяется при лечении ожирения в строго ограниченных дозах.

Ранее пищевые добавки с этим веществом открыто продавались на маркетплейсах. Однако после проверок Роспотребнадзора их изъяли из оборота, а торговые площадки удалили карточки продукции.

Теперь продавцы пытаются обходить ограничения, маскируя небезопасные товары под другую продукцию.

Информацию о приостановлении деклараций Росаккредитация направила заявителям, а также в Роспотребнадзор и МВД. Ведомство продолжит выявлять подобные нарушения совместно с маркетплейсами и приостанавливать документы об оценке соответствия на такие товары.