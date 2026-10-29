Эксперт объяснила, почему специалисты годами не решаются на первый пост

Многие специалисты откладывают публикацию экспертных материалов не из-за нехватки знаний, а из-за страха оценки со стороны аудитории. Психолог и PR-эксперт рассказали, как преодолеть этот барьер и начать делиться профессиональным опытом.

Страх публичности часто связан не с самим выступлением или публикацией, а с неопределенностью реакции окружающих. Человек опасается критики, непонимания или оценки не только своих идей, но и внешности, голоса или манеры общения. Дополнительное напряжение создает тот факт, что опубликованный контент может оставаться в сети годами.

Психолог Кристина Морозова рассказала «Клерку», что осознание последствий цифровой открытости особенно заметно у молодых поколений. По ее словам, зумеры и представители поколения альфа понимают, что старые публикации могут влиять на учебу и карьеру, поэтому нередко выбирают закрытые аккаунты и небольшие сообщества.

Эксперты также обратили внимание, что развитию личного бренда часто мешает стремление сразу соответствовать образу «идеального эксперта». Вместо того чтобы сделать первый шаг, люди начинают продумывать концепцию будущего блога, сравнивать себя с популярными авторами и ориентироваться на количество просмотров и реакций аудитории.

Директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина считает, что начинать путь в публичность необязательно с собственного блога. По ее мнению, первым шагом могут стать комментарий по профессиональной теме, отдельная публикация или выступление на небольшом мероприятии.

«Если вы хорошо разбираетесь в теме, попробуйте рассказать о ней так, как объяснили бы ее заинтересованному коллеге. Не нужно специально усложнять язык, копировать чужую манеру или изображать уверенность, которой пока нет», — отметила Яна Воронина.

Психолог рекомендует заранее определить комфортную частоту публикаций, установить личные границы и не концентрироваться на статистике. При этом личными и болезненными событиями стоит делиться только тогда, когда человек сам к этому готов.