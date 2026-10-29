Обмен валюты стал прозрачнее — цены на новые и старые доллары больше не скрывают

При выборе наличной валюты появился новый критерий для сравнения: теперь можно отдельно посмотреть курс для долларов нового и старого образца.

На Банки.ру появился новый инструмент для выбора наличной валюты. Теперь пользователи могут заранее увидеть не только наличие долларов нового или старого образца в конкретном банке, но и их фактическую стоимость.

В разделе «Курсы валют» добавили фильтр по типу купюр: «Новый тип купюр» и «Старый тип купюр». После выбора нужного варианта сервис показывает предложения разных банков с курсом для конкретного вида банкнот.

«Мы первыми решили основной запрос аудитории на рынке, дали им полный контроль процесса и понимание, что именно они купят и по какой цене», — сказала директор направления «Валюты» Банки.ру Ирина Полищук.

Обновление должно решить проблему, с которой сталкивались покупатели валюты. Ранее пользователи могли увидеть отметку о наличии долларов нового образца, однако на витрине отображался курс для старых купюр. Из-за этого узнать окончательную стоимость нужных банкнот можно было только при посещении отделения.

По данным Банки.ру, 68% пользователей, покупающих доллары, интересуются исключительно банкнотами нового образца. Новый функционал позволяет еще до визита в банк сравнить предложения по двум ключевым параметрам: наличию нужных купюр и их цене.

В компании считают, что такое решение делает выбор наличной валюты более прозрачным и помогает пользователям принимать решение на основе полной информации о стоимости конкретного типа банкнот.