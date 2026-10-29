Эксперт рассказал, сможет ли бюджет заработать больше на свободных деньгах

Перевод размещения временно свободных бюджетных средств на биржевые торги способен повысить доходность таких операций и усилить конкуренцию между банками. Однако главным эффектом станет не рост доходов бюджета, а более прозрачное рыночное ценообразование, считает эксперт.

Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец рассказал «Клерку», что биржевой механизм позволит государству выбирать наиболее выгодные предложения банков, однако рассчитывать на кратный рост доходов не стоит. Итоговая доходность будет зависеть от объема средств, сроков размещения и ситуации с ликвидностью на рынке.

Владимир Козинец «Основной эффект — более рыночное ценообразование и перераспределение средств между участниками»

По словам эксперта, конкуренция банков за бюджетные средства может усилиться благодаря прозрачному механизму торгов. Банки будут вынуждены конкурировать по ставкам в рамках единого аукциона, а казначейство сможет сравнивать предложения на одинаковых условиях.

Также он подчеркнул, что переход на биржевые торги не следует рассматривать как попытку государства заработать на высоких процентных ставках. По его словам, задача казначейства заключается в эффективном управлении временно свободными средствами и получении рыночного дохода без ущерба для исполнения бюджетных обязательств.