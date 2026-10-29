Водители 15 регионов снова могут заправлять полный бак без QR-кодов и лимитов

Водители снова могут заправляться без лимитов, QR-кодов и других ограничений. Однако в отдельных регионах проблемы с поставками сохраняются, а существенного снижения розничных цен эксперты не ожидают.

Ограничения на отпуск топлива в октябре 2026 года отменили в 15 регионах. Их сняли в Рязанской, Липецкой, Костромской, Воронежской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Томской и Владимирской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Карелии, Мордовии, Крыму и Севастополе.

В Тамбовской области по-прежнему действуют лимиты на продажу топлива в одни руки и запрет на заправку в канистры, хотя систему «чет-нечет» уже отменили. Ограничения по объему отпуска сохраняются на некоторых АЗС Ямало-Ненецкого автономного округа, а в отдельных районах Ленинградской области возможны перебои с поставками. Об этом пишут «Известия».

Ситуация улучшается благодаря выходу НПЗ из ремонтов, усилению защиты объектов и сезонному снижению спроса. Среди принятых властями мер — запрет на экспорт нефтепродуктов, изменение правил биржевых торгов и демпферного механизма, а также импорт бензина и дизеля.

Бензин подешевел в 57 регионах на неделе с 20 по 26 октября, сообщил Росстат. Наиболее заметное снижение зафиксировали в Камчатском крае — на 12,6% и Ивановской области — на 11,4%. Средняя цена бензина составила 98,4 рубля за литр, а дизельного топлива выросла до 100 рублей.