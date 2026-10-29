Российский «Гугл» уплатил 16,8 млрд рублей штрафов

Около 14,7 млрд рублей выплатили из конкурсной массы российского юрлица. Еще более 2,1 млрд рублей приставы взыскали с должников компании.

ООО «Гугл» перечислило почти 16,8 млрд рублей на погашение административных штрафов американской Google LLC. На 20 сентября на расчетный счет российского юрлица поступило чуть более 16,7 млрд рублей, из которых около 14,7 млрд рублей списала Федеральная служба судебных приставов.

Еще более 2,1 млрд рублей поступило непосредственно на счет ФССП по исполнительным документам в пользу ООО «Гугл». Эти средства также направили на уплату штрафов головной компании, пишут «РИА Новости».

За период конкурсного производства в конкурсную массу поступило более 18,8 млрд рублей. За счет оставшихся средств погасили в том числе текущие требования ФНС и задолженность по зарплате перед бывшими работниками на сумму более 400 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом в октябре 2023 года. Суд 28 октября продлил конкурсное производство до апреля следующего года.