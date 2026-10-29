Большинство россиян ограничит расходы на осенних распродажах суммой в 15 тысяч рублей

Чаще всего покупатели выбирают технику, электронику, одежду и новогодние подарки. Почти половина опрошенных готова совершить покупку при скидке от 20%.

Потратить на осенних распродажах не более 15 тыс. рублей намерены 73% респондентов, которые определились с суммой. До 5 тыс. рублей планируют потратить 14% всех участников, от 5 тыс. до 15 тыс. — 19%, от 15 тыс. до 50 тыс. — 7%, более 50 тыс. — 5%.

Технику и электронику собираются покупать 17% опрошенных. Одежду и подарки к Новому году выбрали по 16%, товары для дома — 13%, продукты — 10%. Об этом сказано в исследовании «Мегамаркета» и Rambler&Co

Скидку от 20% считают достаточной для покупки 44% респондентов, а 25% ждут снижения цены более чем на 40%. Каждый пятый заранее добавляет товары в корзину. Для 19% решение дождаться акции зависит от уверенности, что цена станет ниже, для 16% — от срочности покупки, для 10% — от размера скидки.

В опросе, проведенном с 19 по 23 октября 2026 года, участвовали более 2 тыс. интернет-пользователей. По внутренней аналитике «Мегамаркета» за распродажу 10–16 ноября 2025 года, 64% заказов сделали покупатели 35–54 лет, а 40% покупок пришлось на Москву и Московскую область.