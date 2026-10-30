Отсрочку по налогу на прибыль могут оставить для 10% ЗПИФов

Налог для некоторых ЗПИФов по-прежнему может возникать только при погашении или продаже паев. Послабление затронет около десятой части фондов на рынке.

Действующий порядок налогообложения могут сохранить для ряда ЗПИФов. Минфин обсуждает с бизнесом соответствующие поправки ко второму чтению налогового законопроекта, внесенного вместе с проектом бюджета.

Послабление предлагается для фондов, которые в течение года после получения дохода выплачивают почти всю сумму за вычетом операционных расходов. Поправки могут затронуть только десятую часть ЗПИФов на рынке, которые розничные покупатели используют для инвестиций. Обсуждение условий продолжается, пишут «Ведомости».

Изначально правительство предложило со следующего года обязать интервальные и закрытые ПИФы платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. К ним относятся дивиденды, проценты от долевого участия, роялти и доходы от сдачи недвижимости в аренду. Сейчас ПИФы не платят налог на прибыль, а налогообложение возникает при выплате доходов пайщикам, что, по оценке Минфина, позволяет надолго откладывать платежи и использовать фонды для налоговой оптимизации.