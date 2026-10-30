Суд впервые разрешил брать повышенные пошлины на европейские товары из стран ЕАЭС

Решение по спору сети «Лэтуаль» может привести к массовым проверкам импортеров. Повышенные ставки составляют от 15% до 50% и действуют до конца 2027 года.

Арбитражный суд Московской области впервые признал законным доначисление повышенных пошлин на товары из «недружественных» стран, ввезенные через ЕАЭС. Суд поддержал Домодедовскую таможню в споре с ООО «Алькор и Ко», управляющим сетью «Лэтуаль». Компания поставляла из Казахстана, Армении и Белоруссии косметику и парфюмерию производства Франции, Италии, Испании, Германии, Польши и Чехии.

Суд решил, что для применения ставок важна страна происхождения, а не маршрут поставки. Статус товара ЕАЭС не исключает специальных экономических мер России. Например, стандартная пошлина на французские духи составляет 6,5%, а повышенная — 20%. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Отклонили довод компании о том, что контракты заключили, а товары ввезли в ЕАЭС до их включения в правительственный перечень. Значение имеет дата ввоза продукции в Россию.

«Практика по данному вопросу еще находится на стадии формирования», — сказал советник, соруководитель практики внешнеторгового и таможенного регулирования Denuo Сергей Васильев.

Решение принял суд первой инстанции, поэтому его могут пересмотреть. В других арбитражных судах рассматриваются похожие дела. По оценке Васильева, замена обычной пошлины повышенной грозит импортерам многомиллионными доплатами, а затраты на закупку могут вырасти примерно на 27%.