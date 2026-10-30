Полисы ОСАГО могут начать продавать через Госуслуги

Банк России обсуждает возможность продажи полисов ОСАГО через портал Госуслуги. Число жалоб на автострахование снижается, однако проблемы с доступностью полисов сохраняются. Регулятор считает, что водитель должен без задержек купить ОСАГО у выбранной компании.

Недавно оформить полис не могли жители Архангельской области — сложности возникали как онлайн, так и в офисах страховщиков. Точные причины не названы. Страховые компании указывают, что регион входит в число лидеров по убыточности ОСАГО: выплаты там значительно превышают сборы. Об этом пишет RG.RU.

Глава Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев назвал продажу ОСАГО через Госуслуги избыточной. По его мнению, для решения проблемы нужно использовать возможности саморегулируемой организации и не расходовать государственные средства.

Прибыль страхового рынка за девять месяцев 2026 года сократилась почти вдвое год к году, до 195 млрд рублей. При этом страховщики сохраняют финансовую устойчивость, а достаточность капитала остается на хорошем уровне. ЦБ планирует пересмотреть требования к капиталу по катастрофическим рискам, в том числе из-за роста спроса на страхование террористических рисков и атак БПЛА.