ФАС усилит контроль за расходами коммунальных компаний при расчете тарифов ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба планирует усовершенствовать контроль за расходами сетевых организаций и развивать систему дифференцированных тарифов для населения. Компании также будут стимулировать направлять больше средств на модернизацию инфраструктуры.

ФАС намерена изменить подходы к учету и контролю расходов сетевых компаний в сфере ЖКХ, а также продолжить развитие механизма дифференцированных тарифов для населения.

Об этом глава ведомства Максим Шаскольский рассказал в интервью «Вестнику Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».

«Ключевые изменения направлены на развитие механизма дифференцированных тарифов для населения и совершенствование механизмов учета и контроля за расходами сетевых компаний», — отметил он.

По словам Шаскольского, ФАС также пересматривает структуру затрат регулируемых организаций. Основная задача — стимулировать компании увеличивать инвестиции в строительство и модернизацию инфраструктуры, одновременно сокращая операционные расходы за счет повышения эффективности.

Для этого уже внедрены долгосрочные тарифные индексы с инвестиционной составляющей и механизм целевой амортизации, который позволяет направлять внутренние ресурсы компаний на инвестиционные программы.

Кроме того, введены регуляторные соглашения, предусматривающие ускоренное финансирование инвестиционных мероприятий.

Конкретные сроки введения дополнительных изменений в тарифное регулирование глава ФАС не назвал.