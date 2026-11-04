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Трудовые отношения
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Мать двоих детей хотят отправить на вахту. Роструд ответил, законно ли это

Работодатель имеет право отправить на вахту одинокую мать с детьми старше трех лет.

Онлайнинспекция разъяснила, можно ли в связи с производственной необходимостью отправить на вахту вдову, мать двоих несовершеннолетних детей 17 и 8 лет. Работница спросила, можно ли избежать этого.

«Возможно, но только в том случае, если выполнение вахтовой работы противопоказано в соответствии с медицинским заключением», — пояснил Роструд.

Согласно ст. 298 ТК, к работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привлекаться:

  • работники в возрасте до восемнадцати лет;

  • беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

  • лица, имеющие противопоказания в соответствии с медицинским заключением.

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