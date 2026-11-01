Налоговые штрафы можно снизить максимум в 10 раз

Размер снижения зависит от числа смягчающих обстоятельств. Для уменьшения санкции налогоплательщик должен подать ходатайство и подтвердить каждое обстоятельство документами.

Перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за налоговые правонарушения, закреплен приказом ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@. Документ вступил в силу 30 сентября 2026 года и уточнил порядок применения таких обстоятельств.

К иным смягчающим обстоятельствам относят: незначительность нарушения или степени вины, добровольное прекращение противоправного поведения, несущественный размер вреда, его отсутствие или устранение. Также могут учитываться возмещение ущерба бюджету, тяжелое имущественное положение юрлица и положительно характеризующие налогоплательщика обстоятельства. Об этом сказано на сайте ФНС.

С 1 сентября 2026 года штраф при одном смягчающем обстоятельстве снижается в два раза, при двух — в четыре, при трех — в шесть, при четырех — в восемь. При пяти и более обстоятельствах санкцию можно уменьшить максимум в десять раз.

После снижения штраф не может быть меньше 1 000 рублей для граждан, 3 000 рублей для ИП, НКО и субъектов МСП, 10 000 рублей — для остальных организаций. По каждому нарушению учитываются только непосредственно связанные с ним смягчающие обстоятельства.