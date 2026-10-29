Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года

Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027 году расходы превысят доходы на 5,4 трлн рублей, а государственный долг впервые превысит 20% ВВП.

Госдума 29 октября 2026 года одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. За документ проголосовали 372 депутата, против не выступил никто, еще 51 воздержался, сообщает РБК.

Согласно проекту, основные показатели бюджета на 2027 год составят:

Доходы — 43,3 трлн рублей , или 17,4% ВВП.

Расходы — 48,7 трлн рублей , или 19,6% ВВП.

Дефицит — 5,4 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

Основными направлениями расходов останутся национальная оборона (17,15 трлн рублей), социальная политика (около 6,7 трлн рублей) и национальная экономика (4,62 трлн рублей).

Министр финансов Антон Силуанов, представляя законопроект, заявил, что бюджет рассчитан на различные экономические сценарии.

«Подготовленный проект бюджета устойчив к разным — любым — сценариям», — подчеркнул он.

Одним из ключевых изменений станет ужесточение бюджетного правила. С 2027 года базовую цену нефти Urals планируют снизить с $59 до $50 за баррель. Начиная с 2031 года ее предполагается ежегодно индексировать на 2%.

Кроме того, власти рассчитывают получить дополнительные доходы за счет налоговых изменений. Среди предложений — распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы, налогообложение отдельных доходов паевых инвестиционных фондов, введение НДС 22% на зарубежные онлайн-покупки и налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний.

При этом государственный долг в 2027 году прогнозируется на уровне 21,7% ВВП, а к концу 2029 года может увеличиться до 24,1% ВВП.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам обратил внимание, что рост госдолга приведет к увеличению расходов на его обслуживание. Их доля в бюджетных расходах может вырасти с 9,4% в 2027 году до 10,5% в 2029 году.

Законопроекту предстоит пройти второе и третье чтения, после чего его рассмотрит Совет Федерации. Затем документ должен быть направлен на подпись президенту.