Рубль укрепился к концу октября 2026 и прижал инвалюты к важным психологическим отметкам

Под занавес октября рубль устроил мощное ралли, тесня доллар и евро к круглым отметкам. На 30 октября 2026 года Банк России установил официальные курсы, закрепившие месячный рост отечественной валюты почти на 5%.

Центральный банк опубликовал официальные курсы ключевых иностранных валют к российскому рублю на 30 октября 2026 года. После месяца уверенного роста отечественной валюты доллар и евро просели до круглых уровней, а юань закрепился вблизи отметки в 12 рублей.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 30 октября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,6761 рубля Евро 89,8167 рубля Юань 12,0844 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 30 октября 2026 года. Источник: ЦБ.

За месяц российский рубль прибавил до 5%, что спровоцировало заметное снижение курсов инвалют. Об этом рассказал эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. По его словам, укрепление рубля к концу октября было обоснованным, однако сейчас инвалюты выглядят технически перепроданными — это создает предпосылки для их отскока вверх в ноябре.