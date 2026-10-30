📌 НДС на зарубежные покупки, бюджет на 2027 год и визы в Черногорию. Итоги недели

Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, власти обсуждают новые налоговые изменения, а Минцифры готовит дополнительные требования к смартфонам. Собрали десять главных новостей уходящей недели.

На этой неделе обсуждали будущие расходы государства, новые правила для бизнеса, изменения в сфере технологий и решения, которые могут затронуть повседневную жизнь россиян. Рассказываем о самых важных событиях и о том, к чему стоит готовиться.

💰 Госдума одобрила проект бюджета на 2027–2029 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В 2027 году доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,7 трлн рублей, а дефицит составит 5,4 трлн рублей. Государственный долг впервые превысит 20% ВВП. Документу еще предстоит пройти остальные этапы рассмотрения.

🛍️ Зарубежные покупки через маркетплейсы могут обложить НДС 22%

Власти рассматривают введение НДС 22% на онлайн-покупки товаров из-за рубежа. Предложение входит в число налоговых изменений, которые должны обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Новые правила могут повлиять на стоимость иностранных товаров для российских покупателей.

🌍 Черногория вводит визы для россиян

С 1 ноября 2026 года Черногория планирует изменить правила въезда для граждан России и ввести визовый режим. Это затронет туристов, которые привыкли путешествовать в страну без предварительного оформления визы.

🛜 В России обсуждают ограничения на использование зарубежного интернета

Власти рассматривают дополнительные меры регулирования доступа к зарубежным интернет-ресурсам и сервисам. Возможные изменения затрагивают работу цифровой инфраструктуры и могут повлиять на пользователей и компании, которые зависят от иностранных онлайн-инструментов.

💸 Более половины работодателей не планируют выплачивать 13-ю зарплату

53% опрошенных работодателей не собираются выплачивать сотрудникам годовые премии по итогам 2026 года. Некоторые компании полностью отказались от дополнительных выплат, другие решили сократить число премируемых работников. Основная причина пересмотра бонусов — стремление бизнеса контролировать расходы.

🚗 Льготные автокредиты и лизинг возобновят с 1 декабря

В России планируют с 1 декабря 2026 года возобновить программы льготного автокредитования и лизинга. Для финансирования используют лимиты, предусмотренные на 2027 год. Ранее выделенные на текущий год средства были исчерпаны. В 2027–2029 годах на поддержку программ предусмотрено более 74 млрд рублей.

🏦 Самозанятые смогут принимать оплату через СБП в приложении ПСБ

Для самозанятых расширяют возможности приема безналичных платежей. Новый функционал позволит получать оплату через Систему быстрых платежей, что упростит расчеты с клиентами и поможет принимать деньги без использования обычного банковского перевода по номеру карты.

⚙️ «Яндекс» восстановил работу основных сервисов после сбоев

Пользователи сервисов «Яндекса» столкнулись с техническими проблемами. Компания сообщила о восстановлении основных функций, однако отдельные операции некоторое время оставались недоступными. Сбои затронули пользователей, которые используют сервисы для работы и хранения данных.

📚 «Читай-город» потратил 100 млн рублей на изъятие книг из продажи

Книжная сеть «Читай-город — Буквоед» потратила 100 млн рублей на изъятие из продажи изданий, которые перестали соответствовать требованиям законодательства. Расходы включают стоимость книг, их транспортировку, хранение и уничтожение. Дополнительно сеть потратила десятки миллионов рублей на маркировку литературы с упоминанием наркотиков. Всего промаркировано 2 млн экземпляров.