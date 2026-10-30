ИИ будет готовить до половины проектов судебных документов

К 2030 году более 95% судей планируют постоянно использовать ИИ-сервисы. Сроки рассмотрения типовых дел могут сократиться на 20–30%.

Доля проектов процессуальных документов, подготовленных с помощью искусственного интеллекта, должна составить 30–50%, сообщил зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Такие показатели предусмотрены Концепцией внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство РФ.

«Считаю, что внедрение ИИ в судебную систему — это давно назревший и логичный шаг, ведь одной из главных целей внедрения является повышение эффективности работы судов, в том числе путем уменьшения нагрузки за счет автоматизации рутины», — сказал Машаров.

Ожидается, что не менее 80% подготовленных нейросетями проектов документов судьи будут утверждать без существенных правок. ИИ должен взять на себя значительную часть рутинных операций и ускорить рассмотрение типовых дел.

При этом технологии будут использоваться только как вспомогательный инструмент. Ключевая роль при рассмотрении дел и принятии решений останется за судьей.