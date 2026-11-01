Яндекс расширил сеть цифровой наружной рекламы до 16 городов России

Рекламная сеть Яндекса пришла еще в шесть крупных городов России, подключив 31 медиафасад General Media Group. Теперь рекламодатели смогут запускать масштабные наружные кампании в 16 городах прямо через личный кабинет Яндекс Директа.

Яндекс расширил сеть цифровой наружной рекламы благодаря партнерству с оператором General Media Group. В сеть добавили 31 медиафасад, а число городов присутствия выросло с 10 до 16. Об этом сказано в пресс-релизе компании, документ есть в распоряжении «Клерка».

Новые медиафасады вошли в сеть цифровой наружной рекламы Яндекса, которая уже включает экраны в витринах, рекламные короба на такси, пиллары и медиафасад на проспекте Мира в Москве.

Благодаря расширению рекламный инвентарь компании появился еще в шести городах России — Красноярске, Нижнем Новгороде, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске.

«Мы расширяем набор форматов в сети, чтобы рекламодатели могли комплексно решать задачи продвижения в офлайне и онлайне», — рассказал директор по развитию новых рекламных продуктов Рекламной сети Яндекса Олег Иванов.

Медиафасады General Media Group расположены как в центральных районах крупных городов, так и на оживленных магистралях. Среди новых площадок есть угловые, радиальные и двусторонние конструкции площадью до 714 кв. м.

Запустить рекламу на новых медиафасадах через личный кабинет Директа можно будет уже в ноябре 2026 года. Для программатических закупок станет доступно до 20% эфирного времени. Стоимость размещения будет рассчитываться по модели RT OTS — за 1 тыс. потенциальных контактов с рекламным сообщением в режиме реального времени.

После завершения кампании рекламодатели смогут оценивать влияние наружной рекламы на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость офлайн-точек. Также появится возможность продолжить коммуникацию с аудиторией в интернете, настроив рекламу на пользователей, которые могли видеть наружные объявления.