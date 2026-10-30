ВТБ поднимет максимальную ставку по накопительному счету до 14,7% с 1 ноября 2026 года

На фоне роста популярности сберегательных продуктов ВТБ улучшает условия для вкладчиков. С начала ноября банк предложит доходность до 14,7% годовых на минимальный остаток с сохранением полной свободы пополнения и снятия средств.

С 1 ноября 2026 года ВТБ улучшает условия по накопительному счету в рублях. Максимальная ставка на минимальный остаток составит 14,7% годовых для новых клиентов и тех, кто долгое время не пользовался сберегательными продуктами банка.

Ставка 14,7% годовых будет доступна новым клиентам, а также действующим клиентам, у которых в течение последних 180 дней остатки на накопительных счетах и рублевых вкладах не превышали 1 тыс. рублей.

В банке отмечают, что накопительные счета остаются одним из самых популярных инструментов сбережений среди россиян. По данным Банка России, объем средств на таких счетах в сентябре вырос на 63 млрд рублей, или на 0,6%, превысив 10,7 трлн рублей. С начала года прирост составил около 1,5 трлн рублей.

«Мы улучшаем условия по накопительным счетам — клиенты могут зафиксировать выгодный процент сейчас, пока рыночная конъюнктура это позволяет», — заявил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Остальные условия продукта сохраняются. Клиенты смогут выбирать начисление процентов на минимальный или ежедневный остаток, пополнять счет и снимать деньги без потери уже выплаченных процентов.

Повышенная ставка также будет зависеть от выполнения дополнительных условий, среди которых покупки по картам ВТБ, получение зарплаты или пенсии на счета банка, а также наличие подписки ВТБ Плюс.

Ранее банк расширил возможности накопительного счета. Теперь клиентам доступно открытие до 100 счетов одновременно с различными способами начисления процентов и индивидуальными финансовыми целями. Система помогает рассчитать размер ежемесячных пополнений для достижения нужной суммы к заданному сроку.